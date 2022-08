Calciomercato Milan – Diallo o Tanganga per la difesa. Proposto Frattesi

Il Milan starebbe valutando i nomi di Japhet Tanganga e Abdou Diallo per la difesa, mentre a centrocampo è stato proposto Davide Frattesi

Enrico Ianuario

L'edizione odierna del 'Corriere della Sera' si sofferma sul calciomercato in entrata del Milan. Secondo il quotidiano, i rossoneri non faranno operazioni in attacco, reparto in cui sono già presenti sia Olivier Giroud che Divock Origi, con Zlatan Ibrahimovic che rientrerà ad inizio 2023 dopo aver recuperato dall'infortunio al ginocchio. Qualcosa il Milan la farà, molto probabilmente in difesa e a centrocampo.

Milan, due nomi per la difesa

Secondo il 'CorSera', l'idea sarebbe quella di acquistare un difensore in prestito con diritto di riscatto. Piacciono molto Abdou Diallo del PSG e Japhet Tanganga del Tottenham, ma in questo momento non c'è l'accordo con i due club per la formula.

Centrocampo, proposto Frattesi

Sfumato Renato Sanches, il Milan sta valutando diversi profili per rinforzare il centrocampo. Intanto Giuseppe Riso, procuratore di Sandro Tonali e Daniel Maldini, avrebbe proposto alla dirigenza di via Aldo Rossi un altro suo assistito: Davide Frattesi. Il problema è che il Sassuolo, proprietario del suo cartellino, lo valuta circa 25 milioni di euro, considerati un po' troppi da Maldini soprattutto dopo aver speso tanto per acquistare De Ketelaere. Dunque si valutano altri calciatori, magari da acquistare in prestito con diritto di riscatto, come Sarr del Tottenham o Onyedika del Midtjylland. Milan, urge un centrocampista: le idee di Maldini e Massara.