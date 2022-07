Calciomercato Milan – Pista Diallo in salita: il PSG chiede troppo

Il Milan è al lavoro sul fronte calciomercato per rinforzarsi in vista della prossima stagione: la pista Diallo del PSG, però, è in salita

Il Milan è al lavoro sul fronte calciomercato per rinforzare la squadra in vista della prossima stagione: la pista Abdou Diallo del PSG, però, è in salita. L’addio a parametro zero di Romagnoli e i dubbi sulle condizioni fisiche del rientrante Kjaer lasciano i rossoneri con la coppia titolare formata da Tomori e Kalulu , oltre che con Gabbia destinato alla cessione in prestito. Un'entrata nel reparto arretrato, dunque, si rende necessaria quantomeno numericamente. Dopo aver visto sfumare il colpo Sven Botman, i rossoneri stanno sondando diverse piste, da quelle giovani e low-cost alle più esperte.

Tra i tanti profili valutati c'è quello di Abdou Diallo, difensore classe 1996 del PSG. Cresciuto nelle giovanili del Monaco, è stato prelevato dai campioni di Francia nell’estate 2019 dal Borussia Dortmund per 32 milioni. Il difensore senegalese non ha però mai brillato nelle tre stagioni a Parigi, non conquistando mai davvero la titolarità. Nell'ultima stagione solo 12 presenze in Ligue 1. Il contratto di Diallo scade nel 2024, ma il PSG spara alto: 20 milioni di euro, considerati troppi dal Milan. A riferirlo è La Gazzetta dello Sport. Non è escluso, quindi, che il Milan si muova per altri profili. Da Colwill ad Acerbi la lista è lunga. Così come il calciomercato. MERCATO MILAN e TOP NEWS – Nuova amichevole per i rossoneri, futuro incerto per Messias >>>