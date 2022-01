Calciomercato Milan – Diallo piace, ma c’è un problema

Milan che sembrava interessato a Diallo del PSG, ma che ora sta mollando la presa. Ecco perché e le ultime notizie a riguardo.

Uno dei nomi più caldi per il calciomercato del Milan in difesa era quello di Abdou Diallo, senegalese classe 1996 del Paris Saint-Germain, che però è una pista che si sta un po' raffreddando. Il giocatore piace molto alla dirigenza rossonera, che apprezza anche e soprattutto il fatto che sia duttile, essendo capace di giocare come centrale e come terzino sinistro. Tuttavia, la valutazione che il PSG fa del suo cartellino è ritenuta davvero troppo alta. 25 milioni la richiesta francese. Il club parigino vorrebbe cederlo, inoltre, solo a titolo definitivo. Invece il Milan preferirebbe pagarlo meno e in prestito con diritto di riscatto. Insomma, diventa difficile. Queste, intanto, le notizie più importanti della giornata di oggi >>>