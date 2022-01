Calciomercato Milan – Diallo, il Psg insiste per cessione a titolo definitivo

Le ultime sul calciomercato del Milan. Abdou Diallo continua ad essere un obiettivo, ma per ora il Psg non vuole darlo in prestito

Renato Panno

Continua la ricerca del difensore centrale che andrà a sostituire l'infortunato Simon Kjaer. Tra i nomi più caldi degli ultimi giorni c'è sicuramente Abdou Diallo del Psg, che il Milan vorrebbe in prestito. Secondo quanto riferisce 'La Gazzetta dello Sport', però, il club francese insiste per lasciar partire il giocatore soltanto a titolo definitivo. La sua valutazione si aggira sui 20 milioni di euro e quindi, per il momento, è difficile che l'operazione possa andare a buon fine. Milan, le top news di oggi: ultime in vista del Genoa. Arriva Bailly?