Calciomercato Milan – Vásquez firma e parte: tornerà tra 15 giorni

Devis Vásquez, primo colpo di calciomercato del Milan per il 2023, ha svolto ieri le visite mediche e firmato il contratto con i rossoneri

Daniele Triolo

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Devis Vásquez, primo acquisto del Milan per il calciomercato invernale. Ieri, infatti, è stata la giornata delle visite mediche per il portiere colombiano, classe 1998, preso a titolo definitivo dai paraguaiani del Club Guaraní.

Calciomercato Milan, ecco Vásquez per la porta — Che possa tenere il posto in caldo per Mike Maignan, come guardiano della porta rossonera, sarà da valutare nelle prossime settimane. Intanto, però, il Diavolo ha ritenuto opportuno piazzare questo colpo in prospettiva: affare da 500mila dollari complessivi (pari a circa 470mila euro), equamente divisi tra club sudamericano e giocatore.

Vásquez è già tornato in Sudamerica, dove sistemerà le pratiche burocratiche necessarie per poi presentarsi nuovamente a Milanello nei prossimi giorni. Per il quotidiano romano, ci vorranno un paio di settimane, tra una cosa e l'altra. Mister Stefano Pioli, dunque, avrà soltanto Ciprian Tătărușanu e Antonio Mirante per le prossime partite come estremi difensori impiegabili.

Possibile prima convocazione nella Colombia a fine mese — Il 28 gennaio prossimo, ha rivelato infine il quotidiano romano, Devis Vásquez potrebbe rispondere ad una convocazione della Colombia - che sarebbe anche la sua prima in Nazionale con i 'Cafeteros' -, per l'amichevole (fuori dalle date FIFA) contro gli Stati Uniti d'America. Mercato Milan, colpo a zero in casa Inter? Le ultime news >>>