Calciomercato Milan – Deulofeu via solo per soldi: niente contropartite

Deulofeu, dell'Udinese e nel mirino del Milan in questo calciomercato, si muoverà soltanto per offerte monetarie. Non si accettano scambi.

È reduce da una grande stagione, Gerard Deulofeu, che gli è valsa l'attenzione di tantissime squadre, tra cui il Milan, sul calciomercato. Con i rossoneri ha già giocato per sei mesi nel 2017, totalizzando 18 presenze e segnando 4 gol. Ha fatto benissimo ed è rimasto molto legato al Milan, tanto che più volte ha detto che vorrebbe tornare. L'addio all'Udinese dello spagnolo classe 1994, però, si complica un po'. I bianconeri hanno infatti fatto sapere che lo lasceranno partire solo per soldi, secondo Il Mattino, che sottolinea come siano già state rifiutate contropartite importanti. La valutazione è di 15 milioni e il Napoli aveva provato a offrire 8 milioni più Adam Ounas, algerino classe 1996. I friulani hanno però rifiutato. Milan, due nomi in Serie A per l'esterno offensivo: le ultime news di mercato >>>