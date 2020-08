Calciomercato Milan – Deulofeu, pista ancora viva: le ultime

CALCIOMERCATO MILAN NEWS – Il Milan sembra essere scatenato sul mercato. I rossoneri hanno raggiunto finalmente l’accordo con Zlatan Ibrahimovic per il rinnovo e stanno per chiudere anche altre operazioni in entrata, che al momento sono la priorità. Non è una priorità, invece, Gerard Deulofeu. Lo spagnolo, tuttavia, resta un’idea per il club rossonero. Dopo l’esperienza al Milan per sei mesi nel 2017, il classe 1994 del Watford spinge per tornare a Milano, soprattutto dopo la retrocessione del suo club. Il Diavolo, però, non è del tutto convinto: ha già Samu Castillejo e Alexis Saelemaekers a destra ed è difficile pensare a un nuovo arrivo (considerato anche il forte interesse per Brahim Diaz del Real Madrid) senza che almeno uno dei due possa partire. Inoltre, la valutazione di Deulofeu è di 20 milioni, troppi secondo il club rossonero.

