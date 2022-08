Calciomercato Milan – Dest, affare fatto: cifre e dettagli dell’operazione

Altro colpo in entrata del Milan: si tratta di Sergino Dest, terzino classe 2000 del Barcellona. Il giocatore è atteso domani in città

Grande colpo in entrata del Milan che acquista Sergino Dest . Secondo quanto riferisce Gianluca Di Marzio sul proprio sito ufficiale, i rossoneri sono piombati sul terzino statunitense (primo acquisto dell'era RedBird) dopo l'infortunio rimediato da Florenzi ieri in occasione del match contro il Sassuolo.

Il classe 2000 arriverà in prestito con diritto di riscatto a circa 20 milioni, con l'intero ingaggio di 3.8 milioni di euro coperto dal Milan. Il calciatore ha dato il suo ok e firmerà un contratto fino 2027 in caso di riscatto da parte del club rossonero. Il Diavolo si è inserito nella trattativa tra il Barcellona e il Villarreal, club che sembrava essere molto vicino al giocatore. Dest domani mattina viaggerà verso l'Italia per poi sostenere subito le visite mediche e firmare il contratto che lo legherà al Milan. Milan, le top news di oggi: ufficiale il passaggio a RedBird. Fatta per Vranckx.