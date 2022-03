Calciomercato Milan – Derby per Scamacca: i rossoneri si inseriscono

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan: i rossoneri seguono con attenzione Gianluca Scamacca. Su di lui c'è anche l'Inter

Gianluca Scamacca è uno degli obiettivi di calciomercato del Milan . Come viene riportato dalla Gazzetta dello Sport, il club rossonero è interessato al centravanti, che sta facendo molto bene in questa stagione al Sassuolo sotto la guida di Dionisi.

In pole position per Scamacca c'è l'Inter, ma i nerazzurri non hanno concluso l'operazione. Per questo motivo il Milan potrebbe inserirsi e approfittare di questa fase di stallo. Molto dipenderà anche dal futuro di ZlatanIbrahimovic, che dovrà decidere se giocare per un'altra stagione. Il Sassuolo, intanto, continua a chiedere 40milionidi euro per cedere l'ex Genoa: è impossibile soddisfare una richiesta del genere, ma i contatti proseguono. Intanto il Milan pensa a un nuovo centrocampista. Il nome