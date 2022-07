Calciomercato Milan – Si accende il derby con l’Inter per Dybala

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Paulo Dybala , obiettivo di di Milan ed Inter , che, ufficialmente, da ieri è senza contratto. I nerazzurri lo hanno corteggiato a lungo, salvo poi saziare l'appetito del tecnico Simone Inzaghi con il ritorno di Romelu Lukaku . I rossoneri, invece, aspettano sornioni le condizioni per affondare il colpo.

Per lui l'Inter è ancora la prima opzione. Ma il tempo stringe e la sua attesa non può essere infinita. Il suo entourage, infatti, sta cercando nuove offerte in giro per l'Europa. Che al momento latitano, viste le alte pretese dell'argentino. Proprio i soldi richiesti, oltre all'entità del premio alla firma, hanno portato per ora il dialogo con l'Inter su un binario morto.