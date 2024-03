Calciomercato Milan – Il Manchester United piomba su De Zerbi

Roberto De Zerbi, ex tecnico del Sassuolo, sta svolgendo un grande lavoro in terra inglese alla guida del Brighton. L’allenatore italiano ha portato per la prima volta il club alla fase finale di una competizione europea. Il suo nome orbita...

Roberto De Zerbi, ex tecnico del Sassuolo, sta svolgendo un grande lavoro in terra inglese alla guida del Brighton. L'allenatore italiano ha portato per la prima volta il club alla fase finale di una competizione europea. Il suo nome orbita in torno al Milan da parecchio tempo, ma quel che è certo è che il suo stile di gioco rubi sempre di più l'occhio.