Calciomercato Milan – De Paul piace anche all’Atalanta: le ultime

Il calciomercato dell'Atalanta potrebbe portare a dei cambiamenti. Piace De Paul, affare possibile con la Champions League. Il Milan osserva.

Il futuro del Milan potrebbe essere intrecciato all'Atalanta, non solo sul campo, ma anche per il calciomercato, passando per Rodrigo De Paul. I rossoneri vogliono acquistare un nuovo elemento sulla trequarti, sia se Hakan Calhanoglu rinnoverà, sia se il turco classe 1994 dovesse lasciare a fine stagione. A cambiare, ovviamente, sarebbe la spesa e lo spessore del nuovo acquisto. Tra i nomi accostati ai rossoneri c'è anche l'argentino classe 1994, di proprietà dell'Udinese. Il club friulano non accetta offerte inferiori ai 38 milioni. Ecco perché la sensazione è che De Paul possa arrivare solo in caso di addio di Calhanoglu. L'altro elemento che piace tantissimo al Milan è Josip Ilicic, sloveno classe 1988 dell'Atalanta. Il suo prezzo è molto più basso: 8,5 milioni e dunque potrebbe essere fattibile in ogni caso. In caso di suo addio, potrebbe essere proprio l'Atalanta a piombare su De Paul. Ovviamente servirebbe la qualificazione in Champions League per finanziare l'acquisto. Intanto il Milan sgomita con squadre di Premier League per un difensore >>>