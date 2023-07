Calciomercato Milan – De Ketelaere in bilico: sirene in Premier League

Il Milan sperava in un riscatto di De Ketelaere agli Europei Under 21 , ma neanche con la maglia dei giovani Diavoli Rossi del Belgio il numero 90 del Diavolo è riuscito a riprendersi. Ora, con il Milan che, sul mercato, insegue Samuel Chukwueze ( Villarreal ) e Christian Pulisic ( Chelsea ) in quel settore di campo, che ne sarà di CDK?

Il Milan potrebbe cederlo in prestito ( Monza e Atalanta già interessate), ma anche a titolo definitivo . Così fosse, per il belga potrebbero schiudersi le porte della Premier League . Sembra, infatti, che tre squadre del massimo campionato inglese, ovvero Crystal Palace , Everton e West Ham abbiano chiesto informazioni al suo entourage.

Gli agenti spingerebbero affinché De Ketelaere andasse via. Non vorrebbero, infatti, che il ragazzo, non giocando nel Milan, perda il treno degli Europei 2024 in Germania. La valutazione che ne fa il Diavolo per una cessione a titolo definitivo è di almeno 30 milioni di euro. Milan, prima offerta per Reijnders: le ultime news >>>