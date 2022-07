Calciomercato Milan – De Ketelaere un anno fa: “Nel 2022 vado via”

Charles De Ketelaere è un nome caldo di calciomercato per il Milan. I rossoneri stanno spingendo con il Club Brugge per portare a casa il talento belga. Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, l'inserimento di Roback e Bjorklund, giovani della Primavera, come contropartite tecniche potrebbe fare la differenza. Intanto il giocatore ha già dato la sua preferenza alla destinazione italiana rispetto al Leeds.