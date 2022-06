Calciomercato Milan – C’è De Ketelaere in cima alla lista dei desideri

Charles De Ketelaere è un obiettivo concreto del Milan per il calciomercato estivo. È lui il preferito sulla trequarti. Ma costa molti soldi

Daniele Triolo

'La Gazzetta dello Sport' oggi in edicola ha parlato di Charles De Ketelaere, obiettivo concreto del Milan per il calciomercato estivo. Probabilmente in cima alla lista dei desideri di Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri che, una volta rinnovato il loro contratto con il club di Via Aldo Rossi, potranno gettarsi anima e corpo in questa sessione di trattative.

De Ketelaere al Milan piace perché sembra il prototipo di giocatore perfetto per la squadra di Stefano Pioli. È duttile, gioca in almeno quattro-cinque posizioni: esterno d'attacco, trequartista, 'falso nueve', centrocampista esterno. Alto 190 centimetri, ma incredibilmente mobile e tecnico, nell'ultima stagione ha segnato 14 gol in campionato con il Bruges, la squadra del suo cuore.

Elegante nei movimenti, giovane (classe 2001) che può ancora migliorare ed esplodere definitivamente, De Ketelaere è anche un ragazzo molto serio. Non stupisce, dunque, come il Diavolo voglia vestirlo di rossonero. Il giocatore ed il Bruges, adesso, secondo la 'rosea', dovranno prendere una decisione: andare avanti insieme un'altra stagione o separarsi questa estate.

La sensazione è che, in Belgio, preferirebbero la prima opzione. Un po' perché il Commissario Tecnico della Nazionale, Roberto Martínez, vorrebbe evitare stravolgimenti prima dei Mondiali. Un po' perché il Bruges vorrebbe giocare in Champions League nel 2022-2023 con il miglior talento a sua disposizione ancora in nerazzurro.

Molto probabilmente, dunque, la differenza la farà l'offerta che il Milan presenterà per De Ketelaere in questo calciomercato estivo. Si parte dai 30 milioni di euro, ma c'è il concreto rischio che il prezzo del suo cartellino possa salire nella 'zona rossa' dei 40. Che farà il Diavolo? Si sforzerà per portarlo a casa? Incontro Milan-Real Madrid in vista: le ultime news di mercato >>>