Calciomercato Milan – Daniel Maldini lontano dal Verona: la situazione

Infatti, secondo quanto riportato dall'edizione odierna di Tuttosport, il Verona, dopo aver definito l'arrivo in prestito di Alesandro Cortinovis, trequartista classe 2001 di proprietà dell'Atalanta, non vedrebbe più come vantaggiosa la possibilità di ripetere l'operazione per il giocatore del Milan. A questo punto gli scaligeri dovrebbero operare delle cessioni per poter far spazio al figlio di Paolo, ma ad oggi questa soluzione non sembrerebbe essere contemplata.