Calciomercato Milan – Daniel Maldini sta per dire sì allo Spezia | News

Il futuro di Daniel Maldini non sarà al Milan, o almeno per un periodo. Il giovane calciatore rossonero, infatti, potrebbe essere presto ceduto in prestito per fare esperienza e giocare con più continuità. Negli ultimi giorni si è parlato di un interesse concreto dell'Hellas Verona, un interesse che in realtà è andando a scemarsi. Secondo 'calciomercato.com', il motivo sarebbe legato all'acquisto di Cortinovis in prestito dall'Atalanta, dunque prima di fare altri colpi in entrata gli scaligeri prima dovranno cedere altri giocatori.