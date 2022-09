Calciomercato Milan – Dalot, la Juventus e l’intreccio con Dest: le ultime

Diogo Dalot e un futuro ancora tutto da definire. Il terzino del Manchester United , con un passato anche nel Milan , potrebbe lasciare a parametro zero i 'Red Devils' al termine di questa stagione, anche il club inglese dispone di una clausola per rinnovare di un altro anno. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', il terzino portoghese potrebbe ritornare al Milan nella prossima estate. I rossoneri monitorano la sua situazione, anche se in questo momento la priorità rimane il riscatto di Sergino Dest dal Barcellona .

Proprio il Barcellona è interessato a Dalot, così come in Italia ci sarebbe anche la Juventus che starebbe seguendo l'ex rossonero. Non soltanto i bianconeri hanno chiesto informazioni per il portoghese perché anche l'Atletico Madrid sarebbe un'altra squadra interessata al classe '99.