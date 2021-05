Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: su Emerson anche l’Arsenal

Il Milan ha messo nel mirino Emerson per il prossimo calciomercato, ma il giocatore piace molto anche all’Arsenal. Ecco le ultime.

Mancano pochi giorni ormai alla fine del campionato e il Milan poi potrà pensare al calciomercato, per rinforzare la rosa in vista della prossima stagione. Tra i giocatori accostati al Milan c’è anche Emerson Royal. Il laterale destro, in uscita dal Barcellona, anche se al momento gioca nel Real Betis, è un giocatore di talento e ambito da diverse squadre. Secondo quanto riporta il Sun infatti, sul giocatore oltre ai rossoneri ci sarebbe anche l'Arsenal. Intanto il Milan rimette gli occhi su un vecchio pallino come terzino >>>