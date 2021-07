Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Su Dalot anche l’Everton”

Il Milan vorrebbe riportare Diogo Dalot in Italia. Ma sul terzino portoghese si è inserita una squadra inglese, l'Everton: i dettagli

Carmelo Barillà

Il Milan vorrebbe riportare Diogo Dalot in Italia durante questa sessione di calciomercato. Ma sul terzino portoghese si è inserita una squadra inglese, l'Everton. Il 22enne ha vestito la maglia rossonera nella scorsa stagione, facendo anche piuttosto bene. Ecco perché la dirigenza del club di via Aldo Rossi lo rivorrebbe a Milano. Il che corrisponde alla volontà del calciatore, che al Manchester United non ha mai trovato molto spazio.

La trattativa con i Red Devils è in corso, ma è particolarmente difficile. Gli inglesi, infatti, non vogliono lasciar andare Dalot in prestito, formula preferita dal Milan. Si lavora per trovare un accordo, ma la strada è tutta in salita.

Per di più, a complicare le cose si è inserito l'Everton. Come riporta 'The Athletic', i Toffees volevano il terzino portoghese già la scorsa estate. Poi il Milan ha anticipato la concorrenza. Ma ora la squadra di Liverpool è tornata alla carica. Il principale terzino dell'Everton è Seamus Coleman, ormai 32enne. L'irlandese non riesce a garantire più le prestazioni di un tempo, specialmente dal punto di vista fisico. Diversi i problemi fisici negli ultimi anni. Ecco perché l'Everton ha bisogno di un'alternativa giovane. E sembrerebbe averla trovata in Diogo Dalot.

Di mezzo c'è sempre il Manchester United. Rispetto alla soluzione inglese, infatti, i Red Devils preferirebbero quella italiana. Il Milan, dunque, continua a sperare. Fermo restando che servirà trovare la quadra con la società della famiglia Glazer. Intanto Vincent Hognon ha parlato di Maignan, Ballo-Touré e Giroud in esclusiva ai nostri microfoni.