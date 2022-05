Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: per ora sospeso Origi

Origi, attaccante del Liverpool, è destinato a essere uno dei primi colpi di calciomercato del Milan, ma per ora la trattativa è sospesa.

Come noto, il Milan ha messo nel mirino Divock Origi per il prossimo calciomercato. Il belga classe 1995 del Liverpool è in scadenza di contratto e i rossoneri si sono mossi in anticipo, raggiungendo di fatto un accordo con il giocatore per un tesseramento per la prossima stagione. Tuttavia, il Milan ha messo l'operazione Origi e la firma definitiva sul contratto in attesa, secondo quanto riferisce Ryan Taylor, del Daily Express: l'accordo è, come detto, praticamente stato raggiunto ed è comunque ancora molto probabile, ma al momento la priorità è la cessione della società. Finché non ci sarà chiarezza, tutte le operazioni sono congelate. Una volta raggiunte le firme, si sbloccherà tutto e Origi potrà firmare.