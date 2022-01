Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: ora il Real Madrid è vicino a Rudiger

Il contratto di Rudiger scade a giugno e il Milan ci aveva pensato, ma dovrebbe andare in Spagna nel prossimo calciomercato estivo.

Questa stagione sembra destinata a essere l'ultima di Antonio Rudiger con il Chelsea, visto che il suo contratto è in scadenza e già da questo calciomercato può accordarsi a zero con un altro club per la prossima stagione e tra le squadre interessate c'è anche il Milan, pure se non in prima fila. Il tedesco è stato per molto tempo accostato ai rossoneri, anche recentemente, ma pare destinato a vestire un'altra maglia nella prossima stagione. Secondo il Daily Telegraph, infatti il Real Madrid è pronto a ingaggiarlo a parametro zero per il prossimo anno. Si starebbe già lavorando all'accordo col classe 1993, da raggiungere già a gennaio.