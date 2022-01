Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: “Kessié il desiderio di Conte” | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dall'Inghilterra, in cima alla lista dei desideri di Antonio Conte c'è Franck Kessié

Franck Kessié sempre più lontano dal Milan. Con il contratto in scadenza nel 2022, e con nessuna intenzione di rinnovarlo, l'ivoriano molto probabilmente si libererà a parametro zero a giugno. Tra le pretendenti interessate all'ivoriano c'è il Tottenham di Antonio Conte, club - ad oggi - candidato principale per l'acquisto del classe 1996. Una voce di mercato confermata anche dal 'London Evening Standard', secondo il quale è proprio Kessié il desiderio di mercato dell'ex allenatore di Inter e Juventus. Milan, le top news di oggi: Pioli e Mou in conferenza. Piace Berti