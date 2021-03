Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: ecco l’offerta per Dalot

Il Milan valuta se riscattare Dalot nel prossimo calciomercato. Presentata un'offerta al Manchester United. Ecco le ultime.

Nel prossimo calciomercato, il Milan dovrà prendere alcune decisioni importanti, anche sui giocatori al momento in prestito in rossonero e che dovranno essere eventualmente riscattati, come Diogo Dalot. Il terzino portoghese classe 1999 è di proprietà del Manchester United, club inglese che ci vuole puntare. Ecco perché trattenerlo non sarà facile. La prima scelta del Milan è lui, che ha dimostrato di essere affidabile come riserva e soprattutto di poter giocare su entrambe le fasce. Tuttavia, c'è distanza tra domanda e offerta. Secondo quanto riporta il Metro, infatti, la dirigenza milanista ha fatto sapere di poter offrire fino a 10 milioni di sterline. L'offerta è stata rifiutata dai Red Devils, che invece ne vorrebbero almeno 15. Una cifra troppo alta per il Milan, che dunque potrebbe virare su altri profili. Infatti il Milan torna a pensare a un terzino sinistro dal campionato italiano >>>