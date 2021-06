Calciomercato Milan – Dall’Inghilterra: derby con l’Inter per Edouard

Obiettivo di calciomercato per Milan e Inter è Edouard. L'attaccante però non è considerato in vendita dal Celtic. Le ultime notizie.

Stefano Bressi

Come ormai ben noto, il Milan cerca rinforzi in attacco sul calciomercato e tra i nomi accostati ai rossoneri, già da tempo, c'è Odsonne Edouard. Il francese, classe 1998, ha il contratto in scadenza con il Celtic nel 2022 e quindi i rossoneri sperano di poterlo acquistare a prezzi ragionevoli. Secondo quanto riferisce il Daily Record, su di lui ci sarebbe anche l'Inter. La valutazione che i due club milanesi fanno è di circa 17 milioni, ma non hanno fatto i conti con il club scozzese. Nonostante il contratto in scadenza, infatti, pare che il Celtic non abbia intenzione di lasciarlo andare. La speranza, infatti, è che rinnovi. Intanto ecco le notizie di mercato più importanti di oggi >>>