Calciomercato Milan – Dalla Spagna: “Isco vicino per 18 milioni”

Secondo 'Todofichajes', il Milan sarebbe ad un passo dall'accordo con il Real Madrid per Isco . A 18 milioni di euro si può chiudere, col giocatore pronto a firmare un contratto fino al 2025 . Come noto, i rossoneri sono alla ricerca di un trequartista ed il nome dello spagnolo è stato accostato a più riprese al club di via Aldo Rossi.

Isco è fuori dai piani di Carlo Ancelotti ed è pronto a cambiare aria per rilanciare una carriera in discesa nelle ultime stagioni. La classe del calciatore non si discute e le nuove motivazioni potrebbero fare la differenza. Dalla Spagna danno l'affare quasi per fatto, vedremo se sarà davvero così.