Calciomercato Milan – Dalla Spagna: Barcellona vicinissimo a Christensen

Milan e Juventus stanno pensando a Christensen nel calciomercato estivo a costo zero, ma i blaugrana sono a un passo dall'accordo.

Uno dei giocatori più appetibili sul calciomercato in estate per il Milan è sicuramente Andreas Christensen, danese classe 1996 del Chelsea, in scadenza di contratto. Ciò significa che si libererà a zero e già ora potrebbe accordarsi con un nuovo club. I rossoneri lo seguono, così come la Juventus, ma a quanto pare in netto vantaggio c'è il Barcellona, pronto a chiudere. Secondo quanto riporta Sport, la trattativa tra i blaugrana e il giocatore sarebbe già in fase avanzata. Così da bruciare tutta la concorrenza. Christensen sembrava destinato a rinnovare, ma alla fine il discorso si è arenato e il trasferimento a zero è ora l'ipotesi più probabile.