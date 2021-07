Calciomercato Milan – Dalla Spagna: a Brahim Diaz la maglia numero 10

Le ultime sul calciomercato del Milan: Brahim Diaz è sempre più vicino al suo ritorno in rossonero. Potrebbe prendere la maglia numero 10

Il Milan è sempre più vicino a Brahim Diaz. I rossoneri, così come viene riportato da AS, avranno a disposizione nuovamente il fantasista, che ha contributo in maniera decisiva alla qualificazione in Champions League. Annata, quella passata, caratterizzata da 7 gol e 4 assist in 39 gare tra Serie A, Europa League e Coppa Italia. Nelle ultime ore, però, è emersa una novità molto importante.