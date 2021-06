Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Hauge nel mirino del Wolfsburg”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Jens Petter Hauge potrebbe andare al Wolfsburg. Ecco quanto chiedono i rossoneri per cederlo

Daniele Triolo

Secondo quanto riferito da 'Kicker', in Germania, il Wolfsburg ha messo gli occhi su Jens Petter Hauge, classe 1999, esterno offensivo norvegese che ha segnato 5 gol in 24 gare alla sua prima stagione con il Milan. Il giornale tedesco spiega come il suo agente abbia già visitato il centro sportivo dei 'Lupi' di Mark van Bommel, ex rossonero e nuovo allenatore dei biancoverdi.

'Calciomercato.com' ha aggiunto come, sebbene al momento non vi sia una trattativa vera e propria tra i club, l'interesse del Wolfsburg per Hauge è concreto. Il Milan non escluderebbe una cessione a titolo definitivo dell'ex Bodø/Glimt, pagato 4 milioni di euro (5 bonus inclusi) appena un anno fa.

Il Diavolo, però, per privarsi di Hauge in questa sessione estiva di calciomercato, vorrebbe almeno 15-20 milioni di euro. Hauge non piace soltanto al Wolfsburg. In Bundesliga già tanti club hanno effettuato dei sondaggi (tra questi il Bayer Leverkusen), poi ci sono le piste Watford (Premier League) ed Udinese (Serie A) qualora il suo cartellino fosse inserito nell'affare Rodrigo de Paul. Milan, ansia per Ibrahimovic: ecco come sta l'attaccante svedese >>>