Calciomercato Milan – Dalla Germania: “Contatti per Kalajdzic”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Sasa Kalajdzic, centravanti dello Stoccarda, è finito nel mirino del Diavolo di Stefano Pioli

Il Milan farebbe sul serio per Sasa Kalajdzic, classe 1997, centravanti austriaco che, nell'ultima stagione, ha segnato 16 gol in 33 partite di Bundesliga con lo Stoccarda. E vorrebbe portarlo a Milano in questa sessione estiva di calciomercato, di modo da poter avere in casa, per fisico e tipologia di gioco, il sostituto naturale di Zlatan Ibrahimovic.