Calciomercato Milan – Dal Portogallo: c’è solo il PSG per Sanches

Notizie contrastanti quelle secondo cui Renato Sanches , obiettivo di calciomercato del Milan , vorrebbe solo il Paris Saint-Germain nel proprio futuro. A riportarle è Record e ovviamente i tifosi rossoneri si preoccupano. Addirittura, la pista Milan sarebbe totalmente chiusa, con il giocatore che avrebbe rifiutato la destinazione definitivamente. Il tutto per andare al PSG quest'estate. Decisiva la presenza del suo vecchio allenatore. Addirittura si parla di ufficialità nei prossimi giorni.

A noi di PianetaMilan.it non risulta questo. Anzi, al momento il Milan dovrebbe essere in vantaggio col LOSC e potrebbe chiudere a breve. C'è solo un po' di distanza sull'ingaggio, ma il PSG non ha presentato ancora offerte ufficiali.