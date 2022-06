Calciomercato Milan – Piacciono Cristante e Veretout: prezzo fissato

Bryan Cristante e Jordan Veretout potenziali obiettivi del Milan per il calciomercato estivo. Ecco quanto vorrebbe la Roma per cederli

Daniele Triolo

Bryan Cristante e Jordan Veretout sarebbero obiettivi del Milan per questo calciomercato estivo e di entrambi avrebbero parlato, ieri a Milano, i dirigenti rossoneri Paolo Maldini e Frederic Massara con il direttore sportivo giallorosso, Tiago Pinto. Lo ha riferito 'Tuttosport' in edicola questa mattina.

Calciomercato Milan, trattativa per Cristante e Veretout?

Cristante, classe 1995, è cresciuto proprio nel settore giovanile del Milan, prima di essere ceduto nel settembre 2015 al Benfica. Ha girato l'Italia in prestito, è esploso con l'Atalanta di Gian Piero Gasperini, ha trovato la consacrazione nella Capitale. Tanto da diventare importante anche nella Nazionale Italiana di Roberto Mancini.

Secondo 'Tuttosport', riportare Cristante a Milanello sarebbe una missione. Un po' perché va sostituito Franck Kessié, volato al Barcellona a parametro zero. Un po' perché tornerebbe utile per la compilazione delle liste per la Serie A e per la Champions League, in quanto calciatore cresciuto nel proprio vivaio.

La Roma, per cedere Cristante al Milan, chiede 25 milioni di euro, visto il contratto in scadenza il 30 giugno 2024. Un importo, che, però, il Diavolo conterebbe di poter pagare su più anni. Sul tavolo della trattativa anche Veretout, anch'egli in scadenza nel 2024 come il compagno di reparto in giallorosso.

Il francese, però, a differenza di Cristante, non è giudicato fondamentale da José Mourinho. Per l'ex Nantes e Fiorentina, il club capitolino cederebbe per 20 milioni di euro.