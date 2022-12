Calciomercato Milan – Per la porta spunta anche Cragno

Sembrava ormai essere sul viale del recupero, invece Mike Maignan dovrà restare ancora fermo ai box. Gli esami strumentali a cui si è sottoposto oggi il portiere francese hanno confermato il problema al polpaccio, con il numero 16 rossonero che verrà rivalutato nuovamente tra due settimane. Questo significa che salterà sicuramente la partita contro la Salernitana ed è in forte dubbio per la seguente partita contro la Roma . Per questo i rossoneri potrebbero andare alla ricerca di un nuovo portiere già a gennaio.

Milan, Cragno alternativa a Sportiello

Secondo quanto riportato dall'Unione Sarda, il Milan potrebbe puntare ad Alessio Cragno. Il portiere non sta trovando spazio con il Monza e potrebbe desiderare di cambiare aria fin da gennaio. Per questo potrebbe diventare un'ottima opportunità per i rossoneri, che sarebbero alla ricerca di un portiere per "coprire" il buco lasciato, al momento, da Mike Maignan. Cragno sarebbe un'alternativa a Marco Sportiello, che resterebbe sempre la prima opzione per il Milan. Maignan out, Maldini pensa ad un grosso colpo di mercato >>>