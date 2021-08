Calciomercato Milan – Corona non convocato: rossoneri più vicini | News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Jesus Corona non è stato convocato dal Porto per gara di oggi contro l'Arouca. Rossoneri più vicini?

Jesus Corona sarà il prossimo colpo di calciomercato del Milan? Tutto è possibile. Il messicano è uno dei nomi seguiti da Maldini e Massara per rinforzare la trequarti. Sembra esserci ancora distanza tra il club rossonero e il Porto, ma ci sono delle novità dell'ultima ora. Come viene riportato da A Bola, Jesus Corona non è stato convocato per la partita di oggi in campionato contro l'Arouca.