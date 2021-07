Calciomercato Milan – Conferme sul gradimento per Dwomoh. Lui ricambia

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Pierre Dwomoh, classe 2004 del Genk, interessa molto all'area tecnica del club rossonero

Il 'Corriere dello Sport' oggi in edicola ha spiegato come ci siano conferme sul gradimento da parte dell'area tecnica del Milan per Pierre Dwomoh. Il quale, a tutti gli effetti, diventa un obiettivo del calciomercato estivo rossonero, sebbene sia per rinforzare la Primavera di mister Federico Giunti in vista della partecipazione alla UEFA Youth League.

Dwomoh, classe 2004, è un centrocampista centrale belga che gioca nel Genk. Sui suoi canali social, in particolare nelle 'Stories' e nelle dirette su 'Instagram', non ha fatto di certo mistero di considerare il Milan un top team in assoluto e di gradire l'interesse del glorioso club rossonero nei suoi confronti.

Dwomoh, nell'ultima stagione, ha giocato 95' in UEFA Youth League, con il Genk, spalmati su 4 presenze e ha anche fatto il suo debutto nel massimo campionato belga, giocando 7' in 2 gare in Jupiler Pro League.