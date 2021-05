Calciomercato Milan – Colombo finito sul taccuino della SPAL | News

Le ultime notizie sul calciomercato del Milan. Lorenzo Colombo, giovane attaccante rossonero, è finito sul taccuino della SPAL

Stando a quanto riportato da 'Il Resto del Carlino', la SPAL avrebbe messo gli occhi su due calciatori in forza al Milan e all'Inter per rinforzare la squadra per la prossima stagione. Si tratta dell'attaccante milanista Lorenzo Colombo, attualmente in prestito alla Cremonese, e dell'interista Lorenzo Pirola, temporaneamente al Monza di Berlusconi. Intanto ecco la nostra esclusiva con Donadoni. Ecco cosa ci ha detto su Atalanta-Milan e sul mercato.