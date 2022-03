Calciomercato Milan – Ecco le cifre per il riscatto di Junior Messias

Il riscatto di Junior Messias dal Crotone sarà uno dei primi nodi da sciogliere con l'inizio del calciomercato estivo

In questa stagione, il numero 30 del Diavolo ha collezionato 19 presenze in campionato, condite da 4 gol, mentre in Champions League ha deciso la sfida contro l'Atletico Madrid grazie ad un colpo di testa. Ecco le Top News di oggi sul Milan: esclusiva Laudisa sul mercato, Origi sempre più vicino