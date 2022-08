Calciomercato Milan – Ciao Renato Sanches: oggi va al PSG

'Tuttosport' oggi in edicola ha parlato di Renato Sanches, a lungo obiettivo del Milan per questo calciomercato estivo. Il centrocampista portoghese, classe 1997, non vestirà la maglia rossonera, però. Alla fine, infatti, l'ha spuntata il giocatore, il cui desiderio era quello di trasferirsi dal Lille al PSG.