Calciomercato Milan – Il Chelsea dà il via libera a Pulisic per partire

Il Chelsea avrebbe dato il via libera a Christian Pulisic per partire e il Milan continua a guardare interessato

Intanto, secondo quanto riferito dall'esperto di calciomercato Fabrizio Romano sul proprio profilo 'Twitter', il Chelsea avrebbe dato il via libera al giocatore per partire qualora si verifichino le giuste condizioni. Su Christian Pulisic non ci sarebbe solo il Milan e sarebbe preferibile un suo trasferimento definitivo e non in prestito. LEGGI ANCHE: Milan, le migliori news di mercato di oggi >>>