Calciomercato Milan – Cessione Calhanoglu? Cifre ed impatto a bilancio

CALCIOMERCATO MILAN – Nel corso delle ultime stagioni Hakan Calhanoglu è stato sempre tra i calciatori maggiormente bersagliati dalla critica, ma nonostante ciò il suo ruolo in campo non è mai stato messo in discussione. Questione di applicazione e di feeling con gli allenatori, che potrebbe ripetersi anche nel prossimo futuro con l’avvento sulla panchina del Milan di Ralf Rangnick. Il tecnico tedesco è da sempre un estimatore del turco e, secondo fonti ben informate, avrebbe già contattato l’ex Amburgo e Bayer Leverkusen per ribadirgli la sua centralità nel progetto.

Tutto lascia presagire che Calhanoglu possa dunque restare al Milan. Ma se ciò non avvenisse? A quel punto, il Milan potrebbe piazzare una buona plusvalenza e registrare un notevole risparmio a bilancio. Al 30 giugno 2020, infatti, Calhanoglu avrà un valore a bilancio di € 5.327.972, per cui qualsiasi offerta superiore a questa cifra darebbe ai rossoneri la possibilità di fare plusvalenza.

Per quanto concerne il risparmio a bilancio, invece, la cifra ammonterebbe per la precisione a € 9.702.972. Questa infatti è la cifra data dalla somma di ammortamento annuale (€ 5.327.972) e stipendio lordo annuale (€ 4.375.000). Un risparmio non indifferente, che potrebbe stuzzicare il Milan. In caso di conferma, invece, diventerebbe inevitabile trattare il rinnovo del contratto, onde evitare di perdere il calciatore a parametro zero nel giugno 2021.