Calciomercato Milan – Cessione Ballo-Touré? Cifre e impatto a bilancio

Fodé Ballo-Touré, arrivato al Milan nel calciomercato estivo 2021, potrebbe andare via a gennaio. Facciamo due conti sulla sua partenza!

Daniele Triolo

Fodé Ballo-Touré, terzino sinistro senegalese di passaporto francese, è arrivato al Milan nel calciomercato estivo 2021, proveniente dal Monaco, per € 5.405.956, così come evidenziato nei documenti ufficiali di bilancio del club rossonero.

Calciomercato Milan: cosa succede in caso di partenza di Ballo-Touré — Con il Milan di mister Stefano Pioli, però, Ballo-Touré ha avuto davvero poco spazio. Solo 12 presenze, tra Serie A (10) e Champions League (2), per un totale di appena 534' sul terreno di gioco. Questo nell'annata 2021-2022, quella che ha portato il Diavolo alla vittoria del suo 19° Scudetto.

Ancora peggio sta facendo in questa stagione, la 2022-2023. Prima dello stop per i Mondiali in Qatar, dove, per giunta, ha disputato appena 6' complessivi, con il suo Senegal, infatti, Ballo-Touré ha giocato davvero poco. Ha messo piede in campo con il Milan in appena 7 occasioni. Di queste, 4 in Champions League e 3 in Serie A, per un totale di 327' in campo.

Si è però levato la soddisfazione di realizzare, il 1° ottobre 2022, un gol di fondamentale importanza per i rossoneri in Empoli-Milan 1-3. Ad ogni modo, lo scarso utilizzo e le richieste che arrivano, periodicamente, in sede ai dirigenti Paolo Maldini e Frederic Massara, potrebbero portare Ballo-Touré ad andare via dal Milan nel calciomercato invernale 2023.

I calcoli sull'eventuale cessione del senegalese a gennaio — Sotto contratto con il Diavolo fino al 30 giugno 2025, al 1° gennaio 2023 il cartellino di Ballo-Touré vale, nel bilancio del Milan, esattamente € 3.378.722,5. Accettando a gennaio un'offerta, dunque, pari a questa cifra il Diavolo, in caso di una cessione del senegalese, non ci rimetterebbe neanche un euro. Nel caso in cui, invece, logicamente, Ballo-Touré partisse per un'offerta superiore a quella cifra, i rossoneri iscriverebbero una plusvalenza in bilancio.

Ma quanto costa, in totale, Ballo-Touré nel bilancio del Milan? Per la stagione in corso, ancora € 1.330.744,5. Cifra data dai sei mesi residui della quota di ammortamento annuale del cartellino in bilancio (€ 675.744,5) più i sei mesi residui dello stipendio lordo annuale (€ 655.000).

Vendendo, quindi, Ballo-Touré a gennaio, ipoteticamente per una cifra pari al valore del suo cartellino, il Milan risparmierebbe, nel bilancio 2023, esattamente € 1.330.744,5 e incasserebbe € 3.378.722,5. Per un guadagno complessivo sul giocatore di € 4.709.467. Cifra che aumenterebbe nel caso in cui il Diavolo realizzasse, invece, una plusvalenza - anche piccola - sul valore del cartellino.

Vi è anche un'altra possibilità. Ovvero che il Milan decida di cedere Ballo-Touré nel calciomercato invernale 2023 ad una cifra più bassa rispetto alla quota di ammortamento semestrale del cartellino del giocatore. Così fosse, i rossoneri registrerebbero una minusvalenza sul costo del cartellino. Ma, visto l'ampio margine sul guadagno complessivo in caso di una sua partenza, in bilancio il segno sull'operazione resterebbe in positivo.

E se partisse in prestito? Ecco qui alcuni conti — È possibile, però, almeno stando ai 'rumors' di mercato, che il Milan decida di cedere Ballo-Touré in prestito nel calciomercato invernale 2023. In quel caso, che conti andrebbero fatti? Tanto dipenderebbe, infatti, dalle modalità con le quali il Diavolo farebbe partire Ballo-Touré per sei mesi verso un'altra destinazione. Le analizziamo insieme qui di seguito.

1 - Cessione in prestito oneroso con ingaggio pagato da altro club: il Milan risparmierebbe l'intero importo di € 1.330.744,5 in bilancio fino a fine stagione. Ovvero la quota di ammortamento semestrale di € 675.744,5 (che rappresenterebbe - per ipotesi - la cifra che pagherebbe per il prestito l'altro club) più lo stipendio lordo semestrale (€ 655.000) del senegalese.

2 - Cessione in prestito oneroso con ingaggio pagato dal Milan: il club rossonero risparmierebbe € 675.744,5 in bilancio fino a fine stagione, dati dalla quota di ammortamento semestrale che rappresenterebbe - per ipotesi - la cifra che pagherebbe per il prestito l'altro club.

3 - Cessione in prestito gratuito con ingaggio pagato da altro club: il Milan risparmierebbe € 655.000, dati dallo stipendio semestrale di Ballo-Touré in rossonero.

4 - Cessione in prestito gratuito con ingaggio pagato dal Milan: ça va sans dire, il Diavolo si priverebbe dell'ex Monaco per sei mesi continuando, però, a trattenerlo in bilancio a costo intero. Non risparmiando, quindi, nulla sulla sua partenza.