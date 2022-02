Mercato Milan – Centrocampo, non solo Adli: all-in su Renato Sanches

Le ultime di mercato del Milan. Il solo Yacine Adli non basterà a centrocampo: i rossoneri vogliono a tutti i costi anche Renato Sanches

Il centrocampo del Milan, a partire dalla prossima stagione, sarà sottoposto ad un massiccio restyling. L'uscita sempre più probabile di Franck Kessie costringerà la dirigenza a cercare qualcosa sul mercato. La certezza sarà l'arrivo di Yacine Adli, bloccato a scorsa estate e lasciato in prestito al Bordeaux. Secondo quanto riferisce il 'Corriere della Sera', però, i rossoneri non si fermeranno qui perché vogliono a tutti i costi anche Renato Sanches. C'è stato un tentativo non andato a buon fine nel mercato di gennaio, ma si riproverà sicuramente a portarlo in Italia. Milan, le top news di oggi: esclusiva Buriani e il futuro di Kessié.