Calciomercato Milan – Castillejo piace moltissimo a Shevchenko

Manca sempre meno al fischio d'inizio di Genoa-Milan, partita valida per la 15^ giornata di Serie A. Questa sera le due squadre si sfideranno sul campo, a gennaio potrebbero incrociarsi grazie al calciomercato. Secondo quanto riferisce 'Tuttosport', infatti, I rossoblù avrebbero messo gli occhi su Samu Castillejo. Lo spagnolo non rientra nel progetto tecnico di Stefano Pioli e potrebbe dunque cambiare aria a gennaio. Il suo profilo sarebbe assai gradito al neo tecnico Andriy Shevchenko. Intanto Zlatan Ibrahimovic si racconta in questa bellissima intervista.