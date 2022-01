Calciomercato Milan – Castillejo è pronto a dire addio | PM News

Secondo quanto appreso dalla redazione di 'pianetamilan.it', Samu Castillejo sarebbe sul punto di lasciare il Milan in questa sessione

L'esclusione all'ultimo secondo, nella gara di domenica tra Milan e Juventus, è stato un chiaro segnalo d'addio. Secondo quanto appreso dalla redazione di 'pianetamilan.it', Samu Castillejo è sul punto di lasciare i rossoneri in questa sessione di mercato. Sull'esterno spagnolo ci sono gli occhi di Genoa e Sampdoria. Milan, le top news di oggi: fatta per Lazetic. Nome nuovo in difesa.