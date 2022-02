Calciomercato Milan – Castillejo, futuro segnato: andrà via in estate | News

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, non ci sono dubbi in merito al futuro di Samu Castillejo: andrà via dal Milan in estate

Enrico Ianuario

Non scende in campo con la maglia del Milan dal 19 dicembre scorso, Samu Castillejo, in occasione della partita contro il Napoli. Una gara poco entusiasmante e sfortunata, culminata con una sconfitta con tanto di polemica finale nata dal gol ingiustamente annullato a Franck Kessié. Milan-Napoli a parte, il futuro dell'esterno spagnolo, considerato il poco minutaggio concessogli da Pioli, sembra ormai segnato. Secondo quanto riferiscono i colleghi di 'calciomercato.com', l'ex Villarreal è in uscita dal club di via Aldo Rossi dalla scorsa estate. Espanyol e Valencia sembravano poter riportare in patria il numero 7 rossonero, ma alla fine non si è concretizzato nessun trasferimento.

Così come anche la Sampdoria, a gennaio, ha tentato di acquistare il classe 1995 dopo aver acquisito, sempre dal Milan, Andrea Conti. Niente da fare anche in questo caso. Castillejo lavora ogni giorno pur di convincere l'allenatore rossonero a dargli un'altra opportunità, ma il suo futuro è ormai scritto. Nonostante abbia il contratto in scadenza fino al 2023, lo spagnolo è destinato alla cessione. Milan, le top news di oggi: novità Ibrahimovic. Accostato Berardi.

