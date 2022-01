Calciomercato Milan – Casale, la Lazio vuole bloccarlo per giugno: le ultime

La Lazio sta spingendo forte per Nicolò Casale, obiettivo di calciomercato anche del Milan. Ecco la strategia bianconceleste

Secondo quanto riferisce il 'Corriere dello Sport' la Lazio stanno parlando con il Verona per Nicolò Casale in vista del calciomercato estivo. Sul giocatore ci sono anche Milan e Napoli, per questo motivo i biancocelesti stanno lavorando per bloccarlo subito in vista di giugno. I rossoneri si sono interessati al giovane talento da diverse settimane e avrebbero anche tentato un approccio con gli scaligeri per l'immediato, subendo però un no secco. La concorrenza a quanto pare è agguerrita, vedremo se la Lazio riuscirà a beffare tutti.