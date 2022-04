Calciomercato Milan – Casale ancora sotto osservazione

Casale è uno dei difensori che il Milan segue per il prossimo calciomercato. Ecco come potrebbe arrivare in rossonero. Le ultime.

Stefano Bressi

In questa stagione Nicolò Casale ha fatto davvero bene con l'Hellas Verona, squadra in cui tanti sono cresciuti molto, e il Milan lo ha messo sotto osservazione per il prossimo calciomercato. I rossoneri non sogno gli unici ad apprezzarlo e già a gennaio c'erano stati dei colloqui. Quasi tutti le principali società italiane lo stanno seguendo con attenzione. Oltre al Milan, pare ci siano anche Lazio e Napoli, pure loro già vicine a gennaio ad aggiudicarselo. Secondo quanto riporta la Gazzetta dello Sport, sarà lotta aperta in estate.

Si tratta di un classe 1998 e ha una valutazione di circa 6 milioni. Ovviamente non sarebbe il principale rinforzo in difesa per il Milan, che però potrebbe salutare Matteo Gabbia in estate. Il classe 1999 potrebbe andare a giocare in prestito, a meno che qualcuno non arrivi a offrire almeno 7 milioni. In tal caso andrebbe sostituito e Casale, italiano, sarebbe ideale anche per le liste. Queste, intanto, sono le notizie più importanti della giornata >>>

