Calciomercato Milan – Carnevali: “Berardi? Può succedere di tutto”

Le ultime news sul calciomercato del Milan: Carnevali, dirigente del Sassuolo, ha parlato del futuro di Domenico Berardi

Domenico Berardi è uno degli obiettivi di calciomercato del Milan. A parlare del futuro dell'esterno offensivo, così come quello di Raspadori e Scamacca, ci ha penso Carnevali, amministratore delegato del Sassuolo. Ecco cosa ha detto: "Questo è un bel problema, avere grandi giocatori, e ci metto anche Traore, è complicato. Abbiamo un progetto che dura da tanto, vogliamo i conti in ordine e vogliamo mantenere la categoria. Abbiamo venduto quattro giocatori nell'ultimo anno, non abbiamo necessità di cedere e vogliamo mantenere l'ossatura. Non ci andremo comunque a privare di quattro o cinque giocatori. Come società ci stiamo comunque preparando perché può succedere di tutto. Le richieste ci sono ma non abbiamo necessità di vendere, magari alzeremo l'asticella anche noi".