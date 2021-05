Calciomercato Milan – Calhanoglu verso l’addio | Calcio News

Le ultime sul calciomercato del Milan: Calhanoglu sta riflettendo sulla proposta ricevuta dal Qatar. Il turco potrebbe andare via

Come viene riferito da SportMediaset, è sempre più probabile l'addio a fine stagione di Hakan Calhanoglu. Il turco è in scadenza di contratto a giugno, ma al momento non ci sono stati passi avanti per quanto concerne la trattativa con il Milan. La proposta di Maldini, Massara e Gazidis è di 4 milioni di euro a stagione. Calhanoglu dunque sta riflettendo sulla proposta ricevuta dall'Al-Duhail, ex squadra di Mario Mandzukic. Le cifre sono faraoniche: 32 milioni di euro, spalmati su un triennale da 8 milioni l'anno. Inoltre il turco riceverebbe anche un bonus da 8 milioni al momento della firma.