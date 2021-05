Calciomercato Milan – Calhanoglu riflette sulla proposta dal Qatar

Le ultime sul calciomercato del Milan: Hakan Calhanoglu riflette sulla proposta faraonoica fatta dal club qatariota Al Duahil

Sempre incerto il futuro di Hakan Calhanoglu. Il turco, così come viene riportato da Tuttosport, sta riflettendo sulla proposta fatta dal club qatariota dell'Al Duahil. Le cifre? 24 milioni di euro complessivi per i prossimi tre anni, più 8 milioni di euro al momento della firma. Calhanoglu inoltre non ha dato ancora una risposta al Milan in merito all'ultima proposta fatta dalla società rossonera. Maldini e Massara restano in attesa. Donnarumma lascia il Milan: ecco i motivi dell'addio.